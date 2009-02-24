Черновецький втік в Ізраїль через звернення нардепів в ГПУ?

Народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ пов’язує закордонну відпустку Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з депутатським зверненням до Генеральної прокуратури щодо нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», В.АР’ЄВ нагадав, що напередодні він підписав колективну заяву народних депутатів на ім’я генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням притягти до кримінальної відповідальності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за його заклики застосувати силу проти депутатів Київської міської ради.

«Я зібрав підписи колег лише за 2 години. У той же день парламент створив тимчасову слідчу комісію по діяльності ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за яку проголосували 383 народних депутати. Тож, насправді, підписів могло б бути більше: до 250-ти», - уточнив В.АР’ЄВ.

Представник «Народної самооборони» висловив думку, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «поїхав подалі від Києва з метою підлікуватися, а заразом і перечекати ситуацію».

«Взяв і поїхав у відпустку. Причому одразу ж наступного дня після того, як я заніс заяву, підписану 70-ма депутатами, до Генеральної прокуратури», - підкреслив народний депутат, говорячи про власний погляд на події навколо відпустки столичного мера.

Інший представник фракції НУ-НС у Верховній Раді Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що вибори мера Києва потрібно провести “якнайшвидше з огляду на той критичний стан справ, що склався у місті».

В.СТРЕТОВИЧ висловив переконання, що процедура виборів мера столиці, а також мерів міст чисельністю понад 200 тисяч жителів має відбуватися у два тури.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за офіційною інформацією мерії, за погодженням із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ взяв відпустку з 19 лютого по 21 березня. У прес-службі КМДА запевняють, що мер столиці перебуває на лікуванні у закордонній клініці, оскільки лікарі встановили йому попередній діагноз – «запалення легень».

23 лютого ЗМІ повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі, в одному з елітних готелів.