Порошенко пропонує видавати мешканцям окупованого Криму і ОРДЛО закордонні паспорти старого зразка

Президент України Петро Порошенко доручив внести на розгляд уряду питання щодо видачі громадянам на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму паспортів старого зразка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час наради в Луцьку щодо підготовки прикордонних пунктів до безвізового режиму з Євросоюзом.

Читайте такожВсі пункти пропуску в Україні обладнають автоматами для зчитування біометричних паспортів - Порошенко

«Якщо виникають проблеми об'єктивно з видачею паспортів тим, хто є на окупованій території (Донбасу) або в Криму, треба проаналізувати нашу нормативну базу і без паспортів їх залишати не можна. Якщо у нас немає підстав видавати їм біометричні паспорти, терміново, за погодженням СБУ з МЗС, - внести на розгляд Кабінету міністрів позицію, що для цих громадян ми можемо видавати паспорти старого зразка», - зазначив Порошенко.

Президент наголосив на необхідності вирішення цього питання.

Як повідомляє УНІАН раніше, щодо кримчан і інших жителів окупованих територій немає яких-небудь обмежень при отриманні біометричних паспортів. Про це повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка, який напередодні відзначив, що жителі окупованих територій зможуть користуватися безвізом, «коли Крим і Донбас повернуть».

Вона заявила, що для отримання біометричного паспорта необхідно подати список документів, який включає в себе: заяву, ІПН, документи про оплату адміністративного збору, закордонний паспорт та паспорт громадянина України, причому немає обмежень у зв'язку з тим, де внутрішній паспорт був виданий.