Дискусія про візи в Україну для росіян: спікер МЗС РФ розповіла черговий анекдот

Спікер Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова розповіла черговий анекдот про Україну в зв'язку з дискусією про запровадження Києвом візового режиму для громадян Росії при в'їзді на українську територію. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йшлося сьогодні на брифінгу в Москві.

Читайте такожЛавров представив свій новий хіт - "візова дискримінація" росіян в Криму - посол«Це театр абсурду, якийсь нонсенс. Ця ситуація із візовим режимом, про який так мріють деякі політичні сили в Україні, дещо нагадує анекдот про кактус, об який кололися, але продовжували їсти», - сказала Захарова.

Вона зазначила, що цю ініціативу не підтримують навіть громадяни України, які «не відчувають любові до сучасної зовнішньої політики на українському напрямку».

Захарова заявила, що навіть українці, які не є апологетами російської політики, розуміють «всю глибину абсурду», оскільки розуміють, «хто стане жертвою суїцидальних схильностей української Ради, розуміючи, яким важким тягарем це позначиться на громадянах, економіці, фінансах, зв'язках».

Вона назвала пропозиції про запровадження віз для громадян РФ «шляхом у нікуди», але, за словами спікера МЗС, така «сучасна реальність України».

Спікер МЗС РФ вважає, що аналогічна ситуація склалася також і з забороною російських соцмереж, від чого "постраждали" російськомовні громадяни України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

12 травня 2016 року Захарова, відповідаючи на запитання про повернення Україні окупованого Криму, розповіла анекдот: «Крим ви вже повернули, тепер час повернути гроші».

21 травня 2017 року перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що у Верховній Раді зараз оцінюють можливу кількість голосів народних депутатів за запровадження візового режиму з Росією.

22 травня в Кремлі назвали розмови в Україні про запровадження віз для громадян РФ «русофобськими дискусіями» й нагадали про принцип взаємності.