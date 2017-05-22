Ймовірне введення візового режиму з РФ: у Путіна нагадали про принцип взаємності

У Кремлі назвали розмови в Україні про запровадження віз для громадян РФ «русофобськими дискусіями» і нагадали про принцип взаємності. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Якісь гіпотетичні міркування в цьому випадку можливі й доречні. Давайте дочекаємося чергового витка в таких русофобських дискусіях. Ви знаєте, що це питання вже неодноразово намагалися поставити на порядок денний, але щоразу все-таки вистачало якихось залишків тверезості, тверезого судження, щоб не розглядати питання. Подивимося, що буде цього разу», - повідомив він.

Читайте такожУ Росії незадоволені безвізом для України: шпигають словами, порівнюючи його з "морквиною на мотузочці"

Прес-секретар наголосив, що такі ініціативи з розряду «відморожу вуха на зло бабусі».

«Ви знаєте, наскільки такий крок може вдарити по інтересах самих українців, важко буде переоцінити негативний ефект самих жителів України», - вважає Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як це може позначитися на громадянах України, він зазначив, що «запровадження або скасування віз, як правило, здійснюється на основі взаємності».

При цьому прес-секретар російського президента додав, що поки немає рішення, але в таких ситуаціях керуються «принципом взаємності».