У Росії визначились із новим постпредом РФ при ООН - ЗМІ

Комітет Держдуми з міжнародних справ підтримав кандидатуру заступника голови МЗС РФ Василя Небензі на посаду постпреда Росії при ООН. Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на джерело, яке бере участь в засіданні комітету.

Небензі може поїхати в Нью-Йорк як постпред Росії при ООН вже влітку.

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"Комітет підтримав кандидатуру Небензі", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20 лютого в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Він став шостим російським дипломатом, який помер за останні півроку. New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом в будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.