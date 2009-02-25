У ЄЦ здогадались, у чиєму штабі писалась заява Кравчука

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що заява першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо відставки чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА була підготовлена в штабі БЮТ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного центру”, таку думку він висловив, коментуючи відповідне звернення Л.КРАВЧУКА.

За словами І.КРІЛЯ, ця заява свідчить, що прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відчуває свою неспроможність боротися з економічною кризою. “А це означає, що до січневих президентських виборів нинішній її рейтинг не доживе», - переконаний лідер “ЄЦ”.

На думку І.КРІЛЯ, пропозиція Л.КРАВЧУКА щодо дострокових президентських виборів не має жодної частки конструктиву й лише загострить політичну боротьбу. «Жодна відставка будь-кого з представників влади нічого не вирішить. Треба змінювати не людей, а правила гри. Про це вже говорить вся країна, але поки що політики, за старою звичкою, продовжують «працювати на телевізор» і говорити мовою дешевих сенсацій», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він переконаний, що ситуацію можна змінити лише розпочавши “спільну роботу над оновлення країни».

Він нагадав, що “Єдиний центр” надіслав політичним силам, які представлені у парламенті, проект «Плану оновлення країни». За його словами, він передбачає прості та зрозумілі кроки для виведення країни з економічної та політичної кризи. Зокрема, мова йде про зміну системи виборів до всіх рівнів влади на основі відкритих виборчих списків, зміну законодавства, яка забезпечить прийняття Конституції України на референдумі, перенесення на один рік виборів міських, сільських та селищних голів та проведення їх разом із виборами депутатів місцевих рад, розробку варіантів Конституції України, які будуть винесені на референдум. А також одночасне проведення парламентських та президентських виборів, а також референдуму щодо Основного закону у жовтні - листопаді 2009 року. Проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у березні 2011 року.

“Єдиний центр” пропонує в цьому плані відправити у відставку уряд та сформувати новий склад Кабінету міністрів, який працюватиме до складення присяги новообраного складу парламенту (до початку виборчої кампанії).

«Зараз ми не маємо права втрачати жодної хвилини. Ми пропонуємо всім політикам на основі наших пропозицій розробити спільний, узгоджений план дій для виведення країни з кризи. Я переконаний, що робота над цим документом покаже, хто дійсно зацікавлений у змінах, а хто – лише у збереженні існуючого безладу», - наголошує І.КРІЛЬ.