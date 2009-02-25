Петьовка зв'язав вимоги про відставку Ющенка і Саакашвілі

Народного депутата, члена Президії "Єдиного центру" Василя ПЕТЬОВКУ насторожує синхронність вимог про відставку президентів України та Грузії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄЦ.

Політик зазначив, що дивним чином збіглися в часі дві дуже подібні події: «23 лютого з вимогою відставки до Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ звернулися представники опозиції. А вже наступного дня – заява Леоніда КРАВЧУКА (з пропозицією до В.ЮЩЕНКА добровільну піти у відставку – УНІАН). Синхронність цих подій насторожує. Наче комусь вигідно розхитувати й без того складну ситуацію в наших країнах. Хто у цьому зацікавлений – міркуйте самі».

Як наголошує В.ПЕТЬОВКА, давати поради українському народу і політикам може лише та людина, яка має досвід успішної діяльності. «Період президентства Л.КРАВЧУКА асоціюється лише з інтелігенцією, яку викинули торгувати на ринки, а також з рекордною інфляцією. І хочу наголосити, що на той час Президент мав всю повноту влади в країні», - підкреслив представник "Єдиного центру".

На думку народного депутата, дуже шкода, що прагнення хоча б якось залишатися у вирі політичної боротьби, постійно кидає першого Президента України у крайнощі. «То виконує роль весільного генерала у блоці «Не так», то робить «сенсаційні» заяви. Шкода, що такий досвідчений політик дозволяє собою маніпулювати», - вважає представник "Єдиного центру".