Луценко підтвердив, що Бобов сплатив понад 37 мільйонів гривень податків
Генпрокурор назвав вчинок Бобова гідним прикладом.
Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що народний депутат (група «Відродження») Геннадій Бобов сплатив понад 37 млн гривен податків.
Про це генпрокурор повідомив у Facebook.
«Народний депутат Геннадій Бобов дотримав слова і сплатив визначену ДФС суму податкової недоїмки в 37 млн 866 тис. 45 грн 2 коп. На рахунок Держказначейства», - написав він.
Генпрокурор назвав вчинок Бобова гідним прикладом.
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Як повідомляв УНІАН, 23 травня у Генпрокуратурі заявили, що ухвалено рішення направити до парламенту подання про зняття недоторканності з Бобова після перевірки поданої ними електронної декларації.
24 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій передав відповідне подання до Регламентного комітету ВР.
Потім генпрокурор Луценко повідомив, що депутат погодився сплатити понад 1 млн дол. податків.
Водночас у Регламентному комітеті ВР заявили, що мають намір розглянути подання про зняття недоторканності з Бобова, оскільки воно не відкликано.
Сьогодні, 26 травня, Бобов заявив, що вніс до банківської установи кошти, які мав сплатити раніше у вигляді податків.