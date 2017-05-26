Порошенко назвав реставрацію Потьомкінських сходів в Одесі їхнім другим народженням

Знамениті Потьомкінські сходи в Одесі відкрили після реставрації. В урочистому заході взяли участь Президент України Петро Порошенко, мер Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської області Максим Степанов.

Виступаючи з трибуни, Президент зазначив, що завдяки реформам в країні, зокрема, децентралізації влади, стало можливим виділяти більше фінансування на будівництво та реконструкцю соціально значущих об'єктів.

"Приємно бачити друге народження одеської перлини — знаменитих Потьомкінських сходів. Це візитна картка не тільки Одеси, але і всього півдня України. Вона відома у всій Європі і в усьому світі. Попередня реконструкція проводилася аж у 1933 році", - сказав Порошенко.

"Важко перелічити все, що було зроблено в Одесі за цей період. Можу сказати одне: на сьогоднішній день саме реформи в нашій країні лягли в основу всіх перетворень у місті. Оскільки багато важливих для одеситів об'єкти ми зробили за гроші міського бюджету. Яскравим прикладом є Потьомкінські сходи", - підкреслив Труханів.