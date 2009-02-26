Балога попередив Черновецького: ніяких фокусів

У робочому графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА на наступний тиждень заплановано проведення спеціальної наради, на якій передбачається заслухати звіт керівництва Київської міської державної адміністрації, голів районних держадміністрацій щодо стану справ у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ, Президент зажадав критичного і всебічного аналізу процесів у економічному, соціальному та політичному житті Києва. Глава держави хоче особисто почути від столичної влади висновки щодо виконання нею бюджету, фінансування програм життєдіяльності мегаполісу, розвитку інфраструктури міста, взаємин із малим і середнім бізнесом. Буде заслухано обґрунтування останніх ініціатив КМДА із запровадження нових місцевих податків і зборів, які викликали різкий негативний резонанс у киян.

В.БАЛОГА наголосив, що розмова з усього комплексу питань функціонування Києва як столиці буде неупередженою, принциповою та жорсткою. Саме на відвертий, фаховий діалог із актуальних проблем столиці і розраховує Президент. Він налаштований на відверту розмову, учасники якої оперуватимуть не емоціями чи фантазіями, а конкретними цифрами та фактами, які розкриють реальне становище, в якому перебуває Київ, зауважив В.БАЛОГА.

«Жодного популізму, прожектерства, проповідей і лірики - тільки мова аргументів. Глава держави готовий дати чітку оцінку стану справ у столиці. Застерігаю міську владу від спроб організувати псевдо-мітинги про псевдо-підтримку, такі фокуси тут не справляють ніякого враження. До участі в нараді, ймовірно, будуть запрошені керівники правоохоронних і контрольних органів, адже Київ за кількістю публікацій у ЗМІ про зловживання і корупцію веде сумну першість в Україні. За підсумками цієї зустрічі у Президента, не виключено, будуть прийняті адекватні рішення тільки з однією метою – допомогти столиці позбутися проблемних зон», – підкреслив глава Секретаріату Президента України.