Франція та Німеччина занепокоєні ризиком погіршення ситуації на Донбасі - ЗМІ

Франція та Німеччина висловлюють занепокоєння щодо ризику погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації на сході України.

Як повідомляє Reuters, заступники міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися 30 травня у Берліні в рамках “нормандського формату”, щоб спробувати добитися прориву у врегулюванні кризи на Донбасі.

“Зустріч дозволила нам оцінити ситуацію на місці (на Донбасі - УНІАН), яка продовжує викликати вкрай серйозне занепокоєння”, - сказав речник зовнішньополітичного відомства Франції Ромен Надаль на щоденному брифінгу.

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Разом з тим, він зауважив, що необхідно забезпечити гарантії безпеки, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ могла виконувати свій мандат у найбільш сприятливих умовах.

“Франція і Німеччина підкреслили небезпеку погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації”, - заявив Надаль.

Видання нагадує, що президент Франції Еммануель Макрон попередив, що він підтримає нові санкції проти Москви, якщо ситуація на Донбасі не покращиться.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня у Берліні відбулися переговори у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС.

Напередодні, 29 травня, президент Франції Макрон на спільній прес-конференції з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що хоче проведення нової зустрічі в рамках "нормандського формату" щодо України.

Сьогодні, 31 травня, речник МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Росія не демонструє бажання проводити зустріч лідерів "нормандського формату".