В.о. Черновецького не сказав шефові про майбутню прочуханку у Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має своїм указом відкликати мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з відпустки для участі у спеціальній нараді щодо ситуації у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який на час відпустки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виконує обов’язки голови КМДА.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, про нараду він знає, але з телефонограми, про яку пишуть окремі ЗМІ. При цьому він зазначив, що досі не знає точної дати її проведення.

“Ніякої телефонограми не приходило на запрошення. Я чув про те, що Президент збирається провести нараду, але ніяких термінів проведення, дня і часу, і тим паче ніякої телефонограми стосовно проведення я не отримав. Хоча я отримав запит на матеріали для підготовки такої наради. Коли вона буде, я не знаю”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

На запитання журналістів, чи повернеться мер з відпустки і чи йому доведеться йти на нараду, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів: “Не знаю. Я можу сказати так: для того, щоб мер повернувся з відпустки, потрібно, щоб з’явився указ Президента про відкликання його з відпустки. Це не моя компетенція (йти на нараду – УНІАН). Я навіть не думаю зараз про це”.

А.ГОЛУБЧЕНКО зізнався, що майже щодня по телефону обговорює з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ стан справ у Києві, але тема наради у Президента вони не порушували.

“Я з мером говорю по телефону, доповідаю йому про ситуацію в Києві, але цього питання ми не обговорювали”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за узгодженням з Президентом з 19 лютого по 21 березня відбув у щорічну відпустку. 23 лютого ЗМІ повідомили, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перебуває в Ізраїлі і відпочиває на Мертвому морі, в одному з елітних готелів. Водночас у прес-службі КМДА запевнили, що мер перебуває на лікуванні в закордонній клініці.

Вчора, 26 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив, що у робочому графіку В.ЮЩЕНКА на наступний тиждень заплановано проведення спеціальної наради, на якій передбачається заслухати звіт керівництва КМДА, голів районних держадміністрацій щодо стану справ у столиці.

За його словами, Президент зажадав критичного і всебічного аналізу процесів у економічному, соціальному та політичному житті Києва. Глава держави хоче особисто почути від столичної влади висновки щодо виконання нею бюджету, фінансування програм життєдіяльності мегаполісу, розвитку інфраструктури міста, взаємин із малим і середнім бізнесом. Буде заслухано обґрунтування останніх ініціатив КМДА із запровадження нових місцевих податків і зборів, які викликали різкий негативний резонанс у киян.

В.БАЛОГА наголосив, що розмова з усього комплексу питань функціонування Києва як столиці буде неупередженою, принциповою та жорсткою.