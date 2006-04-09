Лише третина читачів УНІАН вірить у антикорупційні наміри Черновецького

Більшість опитаних на УНІАН-сайті користувачів Інтернет не вірить, що новообраний мер Києва Леонід Черновецький поведе боротьбу з корупцією в столиці. На запитання “Чи справді Черновецький боротиметься з корупцією в Києві?” негативну відповідь дали 53 відсотки читачів українськомовної версії УНІАН-сайту та 53,2 – російськомовної. Вірять у антикорупційні наміри новообраного мера, відповідно, 31,7 та 32,7 відсотка. Не знають відповіді на це запитання 13,4 і 11,9 відсотка.

З коментарів, надісланих у редакцію, цікавими видаються такі: “Хто б її поборов”, “Ніколи!”, “Йому не дозволять”, “Корупціонер боротиметься з корупцією? Не смішіть народ!”, “Буде, але так незграбно, що краще б не боровся”, “Як з нею можна боротися? Дух Омельченка ще залишатиметься в Києві довго”, Звісно, боротиметься! Тільки шляхом її оптимізації навколо своїх ”кишень”. І, на жаль, це саме так..."

Загалом на запитання УНІАН відповіло 1366 користувачів Інтернет, з них “українськомовних” – 700 чоловік, “російськомовних” – ... число, яке краще не називати (1366 – 700).