Ган розпочав зустріч з головами українських антикорупційних відомств

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган розпочав зустріч з головами Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та іншими представниками української влади.

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Починаємо! Візит єврокомісара Гана в Україну. Фокус: боротьба з корупцією. Зустріч з представниками влади, головами антикорупційних відомств", - йдеться у повідомленні.

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На зустрічі присутня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Своєю чергою, у прес-службі Міністерства закордонних справ України у Twitter повідомили, що візит Гана до України розпочався з робочої зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.