Єврокомісар Ган: підстав для скасування санкцій проти Росії немає

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.

«Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася», – сказав Ган.

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За його словами, майбутнє санкцій проти Росії пов’язане з виконанням Мінських домовленостей, чого наразі немає.

«Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій», – наголосив Ган.

Попередня адміністрація США та інші країни Заходу запровадили санкції щодо Росії через анексію Криму та підтримку Москвою сепаратистських бойовиків на сході України. Від початку збройного протистояння на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей.

Президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Віце-президент США Майк Пенс не виключив послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії. Про це він сказав наприкінці минулого тижня у програмі американського телеканалу ABC News.

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Також минулого тижня в ООН посол США Ніккі Гейлі, яка представляє позицію адміністрації Трампа, засудила Росію через активізацію бойових дій на сході України. Вона повторила позицію США щодо того, що санкції, запроваджені через анексію Криму, залишаться чинними до деокупації півострова.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв і повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.