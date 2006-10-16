Луценко дійшов консенсусу з Януковичем

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає небезпечним перехід на фінансування міліції з місцевого бюджету (патрульно-постова служба, ДАІ, дільничні інспектори, ізолятори тимчасового утримання). Про це він заявив учора журналістам на прес-конференції у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр не виключає, що деякі області, такі як Рівненська чи Кіровоградська «просто не витягнуть утримання місцевої міліції і з’явиться заборгованість по зарплаті».

«Ми з Прем`єр-міністром дійшли консенсусу: ті місцеві бюджети, які мають можливість більше фінансувати міліцію – тепер отримають таку легальну можливість. А ми, у свою чергу, дамо їм можливість погоджувати з міським головою призначення на посади першого заступника начальника міської міліції-начальника міліції громадської безпеки», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

Принагідно міністр нагадав, що міський голова Львова Андрій САДОВИЙ у своїх передвиборних гаслах обіцяв збільшити фінансування місцевої міліції, «але ще й досі нічого міліції не дав». Це підтвердив присутній на прес-конференції начальник УМВС у Львівській області Віталій МАКСИМОВ.