Євросоюз не скасує санкції проти РФ, поки не буде виконано Мінські угоди - Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган наголошує, що Європейський Союз не скасує санкції проти Російської Федерації, поки Мінські угоди не будуть виконані. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

«Я хотів би запевнити вас у тому, що Європейський Союз і надалі продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України - тут немає жодних сумнівів», - запевнив Ган.

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Він додав, що нещодавня зустріч «Великої сімки» підтвердила, що не можуть бути зняті санкції до тих пір, поки не будуть повністю виконані Мінські угоди.

Ган зауважив, що у цьому відношенні він вітає зустріч представників «нормандського формату», яка відбулася цього тижня.

Єврокомісар також нагадав, що завтра він матиме нагоду відвідати схід України.

«І особисто зможу подивитися, яка там ситуація. Зокрема, також зможу побувати на лінії розмежування», - наголосив Ган.