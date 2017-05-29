Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії ніяк не допоможуть поліпшенню ситуації в Україні, і закликав їх скасувати.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.

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"Ви запитали: як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України? Ніяк не допоможуть. Тому я звертаюся і до вас, і до представників ЗМІ Франції: боріться за скасування усіляких обмежень світової економіки. Тільки скасування будь-яких обмежень, вільний ринок і вільна конкуренція, чесна, не обтяжена політичними міркуваннями і кон'юнктурними інструментами, може допомогти розвитку світової економіки", - зазначив Путін.