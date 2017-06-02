Королевську знову облили зеленкою, цього разу в Одесі (фото)
15:00, 02 червня 2017Політика
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Королевській в Одесі дали зрозуміти, що не всі раді її бачити.
Королевську знову облили зеленкою / Фото facebook.com/AutomaidanOdesa
Народного депутата від фракції "Опозиційний блок" в Одесі облили зеленкою. Про це повідомляється на сторінці "Автомайдан Одеса" у Facebook.
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"Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так", - сказано в описі до фото.
Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.
Королевська приїхала в Одесу на "З'їзд жінок півдня"
У 2016 році в Слов'янську депутата також облили зеленкою.
Королевську раніше обливали зеленкою в Слов'янську / Фото 6262.com.ua
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області депутата облили зеленкою через відмову назвати Крим українським.
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