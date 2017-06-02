Королевську знову облили зеленкою, цього разу в Одесі (фото)

Народного депутата від фракції "Опозиційний блок" в Одесі облили зеленкою. Про це повідомляється на сторінці "Автомайдан Одеса" у Facebook.

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"Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так", - сказано в описі до фото.

Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.

Королевська приїхала в Одесу на "З'їзд жінок півдня"

У 2016 році в Слов'янську депутата також облили зеленкою.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області депутата облили зеленкою через відмову назвати Крим українським.