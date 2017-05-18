В Одеській області депутата облили зеленкою через храм і відмову назвати Крим українським (фото, відео)

У Білгороді-Дністровському Одеської області знову стався конфлікт через питання про будівництво храму Української православної церкви Київського патріархату.

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Депутат Василь Кащі заявив, що не буде голосувати за храм Київського патріархату через свою етнічну приналежність — він, мовляв, болгарин. На пряме питання про державну приналежність Криму він сказав, що півострів "належить людям", передає Думская.net.

Це обурило присутніх на засіданні представників низки українських громадських організацій, які облили Кащі зеленкою і намагалися кинути в сміттєвий контейнер. Його відбила й забрала поліція.

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