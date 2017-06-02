ЗМІ назвали ймовірне ім'я бізнесмена, якого банда за $17 мільйонів намагалася вивезти до РФ

Стали відомі подробиці затримання банди на Київщині, яка намагалася вивезти до РФ бізнесмена за 17 мільйонів доларів. Одним з учасників угрупування виявився Володимир Бова, передає ТСН.

Йому інкримінують підготовку незаконного позбавлення волі та хабар службовій особі. У Печерському суді наразі для нього обирають запобіжний захід. Бова 1 червня добровільно прибув до прокуратури Києва, однак його затримали. Загалом у справі затримані троє людей.

"Я не розумію, чому мене звинувачують. Я не винуватий. Тому прошу заставу чи особисте зобовязання", - сказав Бова.

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Прокуратура просить для підозрюваного арешт чи заставу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Адвокат наполягає, що підготовка до викрадення та підбурювання до дачі хабаря - лише наміри і максимум йому може загрожувати до трьох років.

Прокурор підтвердив, що затримано трьох осіб, але їх може бути більше, адже слідство лише почалося.

За непідтвердженими даними, бізнесмен, якого намагалася викрасти банда – Володимир Крупчак, власник Обухівського картонного комбіната. Жодних подробиць справи і кого викрали, Крупчака чи ні, прокурори відмовляються розповідати, як і сторона підозрюваного.

Як повідомлялося раніше, 1 червня у Київській області затримали банду, яка намагалася вивезти до РФ бізнесмена за 17 млн доларів. Група осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, на замовлення громадянина РФ намагались переправити чоловіка на російську територію.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, чоловік, якого планували викрасти, переїхав до України через переслідування російською владою і займався тут виробничим бізнесом. Його прізвища не називали.