Правоохоронці затримали банду, яка хотіла викрасти і вивезти росіянина до РФ: до її складу входив начальник поліції

Правоохоронці затримали групу осіб, які за 17 млн дол. намагались викрасти та переправити до Росії бізнесмена, який виїхав в Україну через переслідування російською владою.

Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 млн доларів США, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом», - повідомив він.

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Луценко додав, що під час отримання «авансу» у розмірі 100 тис. дол. зловмисників було затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (готування до викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокуратура Київської області звертатиметься до суду з клопотанням щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.