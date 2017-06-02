Суд відмовився відпускати Насірова на лікування за кордон

Солом’янський районний суд столиці відмовив відстороненому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роману Насірову у зміні запобіжного заходу для виїзду на лікування за кордон. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Сьогодні дійсно відбулось засідання Солом’янського районного суду. Воно проходило в закритому режимі, оскільки там вивчалися документи медичного характеру, і йому (Насірову) було відмовлено у зміні запобіжного заходу, який він просив, щоб виїхати на лікування за кордон”, - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили усуненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову в наданні дозволу на виїзд за межі України.

ЗМІ повідомляли, що у Насірова рак щитовидної залози.