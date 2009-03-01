Пинзеник пояснив, чому відмовився від посади міністра

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК зізнався, що відмовився від посади через непрофесійний Державний бюджет на 2009 рік.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

“На жаль, в Україні домінують політичні рішення над професійними рішеннями. І коли таким політичним рішенням став бюджет на 2009 рік, я опинився перед вибором - або відмовитись від посади, або відмовитись від професійних поглядів. Я обрав перший варіант”, - зазначив колишній міністр.

Щодо оцінки ситуації, яка склалася на валютному ринку України, В.ПИНЗЕНИК заявив: “На мій погляд, ключова проблема в тому, що немає довіри. Немає розуміння логіки дій”.

“Люди не бачать, що буде робитися в країні. Тому це підігріває недобрі очікування людей. Довіри немає до політики. При чому я про політику говорю не в політичному значенні, а в плані логіки дій, які треба робити в країні”, - сказав він.