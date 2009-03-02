Тимошенко проведе нараду щодо боргів із зарплати

Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань врегулювання заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств державної та недержавної форм власності.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, нарада розпочнеться об 11.00 у Великій залі Будинку уряду.

Акредитація проводиться за телефонами: 8-067-468-46-62, 8-067-459-79-09, 8-067-65-65-240.

Як повідомлялося, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 36%, або на 401,6 млн. грн., і на 1 лютого ц.р. становила 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становила 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

За даними Держкомстату, найвищу заборгованість, понад 100 млн. грн., на 1 лютого 2009 року зафіксовано в трьох областях: Донецької – 362,5 млн. грн. (порівняно з 1 січня виросла на 38%, або на 99,4 млн. грн.), Луганської – 150,1 млн. грн. (зростання - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харківської - 126,9 млн. грн. (зростання – 19% або на 19,9 млн. грн.).

Також дуже суттєво зросли борги із зарплати в Києві, вперше за 9 років перевищивши 100 млн. грн. Станом на 1 лютого заборгованість з виплати зарплати в Києві становила 147,053 млн. грн.