У 2018/19 навчальному році діти підуть до першого класу вже реформованої школи - Гриневич

У 2018/19 навчальному році діти підуть до першого класу вже реформованої школи. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на міністра освіти і науки України Лілію Гриневич.

Таку заяву Гриневич зробила пресі під час робочого візиту на Житомирщину.

«Під час зустрічі ми з педагогами обговорювали концепцію нової української школи. Це стратегічний документ, який віддзеркалюється в законі про освіту. У парламенті Закон України «Про освіту» прийняли у першому читанні. Він визначає, як фактично буде рухатися наша освіта далі, зокрема, зміни, які будуть у середній освіті. У 2018-2019 навчальному році діти підуть до першого класу реформованої школи, яка буде базуватися на компетентнісному підході», – цитує Гриневич прес-служба Житомирської ОДА.

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За словами міністра, сьогоднішня середня школа вже не відповідає вимогам сучасності.

«Ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, здебільшого, теоретичними, до школи для життя у 21-му столітті. Надати дітям саме ті компетентності, які необхідні, щоб самореалізуватися індивідуально, професійно. Також буде оновлення підготовки вчителів», – розповіла Гриневич.