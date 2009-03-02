Кріль зрадів, що Тимошенко «витягли» з телевізора

Партія “Єдиний Центр” наголошує на необхідності якнайшвидшого ухвалення закону про зміни до державного бюджету на поточний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, лідер “Єдиного Центру”, народний депутат Ігор КРІЛЬ, коментуючи підсумки антикризової наради перших осіб держави, заявив: «Дуже добре, що прем‘єр-міністра нарешті «витягли» з телевізора і змусили тверезо подивитися на ту економічну політику, яку веде її уряд».

Однак, на його думку, «лише одними листами і деклараціями про наміри справа не має обмежуватися. Підписання спільного листа до МВФ – це важливий крок, але крім цього потрібні реальні дії у боротьбі з кризою. І зробити їх повинен, насамперед уряд, який відповідає за економічну політику в державі».

«Для стабілізації ситуації в економіці потрібно почати з трьох важливих заходів, - зазначив І.КРІЛЬ. – По-перше, необхідно змінити бюджет. По-друге, не використовувати різні схеми для вкидання в економіку емісійних грошей. По-третє, кошти, які дає МВФ використовувати не на проїдання, а для підтримки економіки».

«Ці пункти – не мої вимоги і не вимоги моїх колег по парламенту», - зауважив депутат. - Ці засади є в меморандумі МВФ і під ними стоїть підпис представників уряду. Якщо цих правил буде дотримано, тоді економіка відчує позитивний вплив кредиту МВФ».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Президент України, прем`єр-міністр і голова Верховної Ради домовилися до понеділка, 2 березня, підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду.

Президент Віктор ЮЩЕНКО зазначив, що робоча група має виробити документ, який демонструватиме спільну політичну волю всіх гілок влади в забезпеченні реалізації конкретних економічних питань.

Група має до 15.00 понеділка підготувати документ і парафувати його.