Томенко пояснив, що імпічмент шкідливий, а закон про це - корисний

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що парламент подолає вето Президента України на закони щодо сприяння діяльності МДЦ «Артек» та щодо діяльності тимчасових спеціальних комісій ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Велика ймовірність, що ми подолаємо вето на законопроект про тимчасові спеціальні комісії», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо говорити про цей документ, то для України за будь-якого Президента імпічмент шкідливий, а закон про імпічмент корисний.

«Тому вето на законопроект, який передбачає зрозумілу процедуру створення комісій і в частині імпічменту, це демократична і правильна норма», - сказав він.

Аналогічно, переконаний М.ТОМЕНКО, буде подолано вето і на закон, що стосується діяльності «Артеку».