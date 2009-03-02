Політологи чекають чергової сварки Ющенка і Тимошенко

Політологи піддають сумніву наміри Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО припинити взаємну критику та об’єднатися заради подолання кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ та експерт корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин МАТВІЄНКО.

Так, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що вже найближчим часом стане очевидним, наскільки Президент був щирим, коли запропонував прем’єру припинити взаємні звинувачення та нападки. “Я не вірю, що В.ЮЩЕНКО схильний піти на примирення (з Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН), тому я очікую черговий раунд протистояння, можливо, вже на цьому тижні”, - сказав експерт.

Водночас, вважає він, імовірність консолідації української влади існує, хоча і з іншої причини.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що посли країн “Великої сімки” 26 лютого під час зустрічі з ними Президента України дали чітко зрозуміти, що керівництво їхніх держав зацікавлене у порозумінні української влади та об’єднанні її зусиль у боротьбі з кризою. “Тому є надія, що певний час В.ЮЩЕНКО буде утримуватися від війни”, - додав експерт.

К.МАТВІЄНКО, зі свого боку висловив думку, що для українського суспільства вже не актуально, досягнуть примирення Президент і прем’єр, чи ні. “Ресурсу для виведення країни з кризи ні та, ні інша сила не має... Тому для нас немає значення, помиряться чи не помиряться В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 27 лютого під час наради за участю прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, голови ВР Володимира ЛИТВИНА, голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА і представника опозиції Миколи АЗАРОВА (Партія регіонів) закликав оголосити мораторій на політичні сварки і забути про президентські вибори до 1 липня.

Президент підкреслив, що сьогодні треба відкинути політику і спільно працювати над подоланням економічної кризи. Він зазначив, що ситуація вже переходить критичну межу, і тому потрібно зупинитись.

Під час наради глава держави, голова уряду та спікер парламенту також домовилися про спільні дії з подолання кризи.

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