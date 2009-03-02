Балога розказав Тимошенко, як без галасу зменшити зарплати їм обом

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА констатує, що скорочення зарплат чиновників, які працюють в органах державної влади, є виключною прерогативою уряду, який може проголосувати за необхідні рішення на своєму найближчому засіданні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

“Для скорочення бюджетних видатків на заробітну плату чиновникам, які працюють в органах державної влади, зовсім не потрібно розігрувати галасливі політичні видовища”, - підкреслив глава Секретаріату Президента, коментуючи оголошені сьогодні прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО ініціативи про зменшення зарплат посадовим особам, які нині займають високі державні пости.

“Для суттєвого урізання щомісячного матеріального утримання чиновницького апарату, насамперед, центральних органів влади, достатньо внести зміни в чинні постанови Кабінету міністрів, які встановлюють розміри посадових окладів для вищих категорій державних службовців. Це - виключна прерогатива уряду, який може проголосувати за необхідні рішення на своєму найближчому засіданні”, - наголосив, зокрема, В.БАЛОГА.

За його словами, «Кабмін здатний сам собі скоротити зарплату, нічия допомога тут зовсім не потрібна. Більше того, уряд може почистити гаманці керівникам інших державних установ, а також народним депутатам, оскільки їхня щомісячна платня напряму прив`язана до міністерських окладів”. Також, зазначив В.БАЛОГА, це стосується і зарплати керівника президентського Секретаріату. “Достатньо ухвалити урядову постанову - і економія державних коштів забезпечена. Можливо, дещо нервовий тон заяв Ю.ТИМОШЕНКО пояснюється тим, що не у всіх міністрів вистачить духу підпиляти гілку власного матеріального благополуччя. Зі свого боку готовий, щоб зменшення розміру моєї зарплати в майбутній урядовій постанові записали в одному рядку зі скороченням щомісячної платні прем`єр-міністра», - зауважив В.БАЛОГА.

При цьому він нагадав, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони у листопаді-грудні минулого року на чверть скорочено штатну чисельність структур, які забезпечують діяльність глави держави. Лише з Секретаріату Президента, Апарату РНБО, Державного управління справами звільнено дві сотні працівників, скасовано значну кількість посад у ряді установ. Водночас протягом року уряд ввів додатково 30 посад заступників міністрів і 20 - заступників голів державних комітетів, з досить високими посадовими окладами, які разом із різного роду надбавками щомісяця обходяться державній скарбниці в десятки мільйонів гривень, сказав В.БАЛОГА.

Також глава Секретаріату звернув увагу, що погрози Ю.ТИМОШЕНКО заблокувати парламентську трибуну, якщо до порядку денного засідання Верховної Ради не буде внесено питання про скасування депутатських пільг, прямо вказують на фактичну відсутність коаліції. “Адже якби вона дійсно об`єднувала у своєму складі більшість народних депутатів, як того вимагає Конституція, то не було б ніяких проблем із формуванням порядку денного. Однак з огляду на те, що далеко не всі парламентарії, у тому числі і з БЮТ, хочуть відмовитися від звичних пільг і привілеїв, Ю.ТИМОШЕНКО не впевнена у винесенні цього питання на обговорення ВР”, вважає керівник Секретаріату.

«Саме тому прем`єр здійняла чергову піар-хвилю, аби відвернути увагу громадськості з економіки на сторонні теми. Адже і зменшити зарплати чиновникам та депутатам, і відмовитися від депутатських пільг цілком можливо без зайвого галасу. Інша річ, що у такому випадку дуже вже явною стане вразливість і розхитаність конструкцій, на яких тримається політична діяльність Ю.ТИМОШЕНКО», - відзначив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ініціює скорочення втричі зарплати для високопосадовців.

«Разом з Верховною Радою, з більшістю, разом з головою Верховної Ради ми вийдемо з ініціативою, щоб прийняти таку постанову - втричі зменшити високопосадовцям заробітну плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, за її словами, фракція БЮТ у парламенті наполягатиме на включенні до порядку денного пленарних засідань питання щодо скасування пільг для депутатів. «Терміново, невідкладно, буквально завтра, наша фракція буде наполягати на скасуванні пільг для депутатів», - додала вона.

Прем’єр-міністр наголосила, що у випадку відмови включити це питання до порядку денного фракція БЮТ блокуватиме трибуну ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що державний бюджет не має можливостей обслуговувати «мільйонних пільг для бідних депутатів».