Литвин розповів, як парламент часто напружується, і марно

Пропозиції щодо кадрових змін в уряді ще не підготовлені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Раді Володимир ЛИТВИН сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, “йдуть консультації і пропозиції щодо кадрових змін». «Коли вони будуть, тоді і будемо розглядати», - підкреслив голова ВР.

Він також зазначив, що сьогодні є досить важливим узгодження дій всіх гілок влади. Водночас, сьогодні ситуація така, що «Кабмін подає, ВР доопрацьовує і приймає закон, а Президент України часто-густо закон ветує». За його словами, після цього парламент долає вето Президента «напруживши зусилля», а Президент не підписує закон і звертається до Конституційного Суду. Як сказав спікер, спільного бачення, підходів немає.