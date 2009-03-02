Пенсійний фонд розкаже пенсіонерам, до яких банків не ходити

Пенсійний фонд інформуватиме пенсіонерів про проблемні й ненадійні банки, щоб уникнути затримок при виплаті пенсій через такі фінустанови.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів з посиланням на слова голови правління ПФ Олексія Зарудного.

"Ведеться робота з інформування пенсіонерів про існування проблемних і ненадійних банків. У кожному місті й районі ми інформуємо пенсіонерів про те, що не будемо проводити фінансування через такі проблемні банки. Ми інформуємо людей, щоб вони отримували пенсії через пошту, або через інший банк, що є надійним і таким, що вчасно виконує свої зобов`язання", - сказав він.

Зарудний зазначив, що Пенсійний фонд, Кабмін і НБУ вживають заходів щодо недопущення несвоєчасної виплати банками пенсій.

Він також підкреслив, що фонд вчасно перераховує кошти на банківські рахунки для виплат пенсій.

Зараз, за даними Пенсійного фонду, понад 30% пенсіонерів отримують пенсії через 94 банки.

Українська правда