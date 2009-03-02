Ющенко задоволений, що опозиція могла «чути живу дискусію»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає конструктивну позицію опозиції щодо питання співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси, розповідаючи про підсумки наради з координації дій усіх органів влади та політичних сил у кризових умовах розвитку економіки.

«Коли я кажу про конструктивність опозиції, безумовно мова не йде, що опозиція підпише цей документ (лист намірів до МВФ – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, важливим є те, що і більшість, і опозиція розуміють необхідність для України пакета антикризових дій. «Пакет антикризових дій починає працювати з точки, коли ми фіксуємо нашу співпрацю з МВФ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Мені приємно, що на нараді, яку проводив Президент, з одного боку, була присутня влада, з іншого боку – опозиція, і ми відверто обговорювали один і той самий лист намірів, опозиція мала можливість чути живу полеміку, живу дискусію», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що завдяки цьому опозиція має повну інформацію відносно намірів влади, а також має з перших джерел інформацію щодо обрахунків тощо.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні у ході дискусії були враховані деякі пропозиції представника опозиції.