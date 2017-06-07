Клімкін постійно інформує Францію і ФРН про свідому дестабілізацію Росією ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що постійно інформує колег з Франції та Німеччини про свідому дестабілізацію Росією ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером у Києві.

"Сьогодні ми окремо зупинилися на тому, якою є ситуація на Донбасі. Ми маємо реальне погіршення безпекової ситуації з великою кількістю обстрілів, і у нас багато поранених. Таким чином, Росія зараз свідомо дестабілізує ситуацію", - наголосив Клімкін.

Читайте такожЄврокомісар ознайомився із наслідками обстрілів бойовиків у Широкиному

"Я перебуваю в постійному контакті і з моїми колегами. Я маю на увазі саме французьких і німецьких друзів за "нормандським форматом". Вчора ввечері я мав детальну розмову з міністром закордонних справ Франції (Жан-Ів Ле Дріаном - УНІАН) для того, щоб перебити цю свідому ескалацію ситуації з боку Росії", - наголосив Клімкін.

"Тому будемо робити все, що можливо, щоб повернути ситуацію до меншої ескалації у безпековій сфері і до можливості досягти прогресу у звільненні заручників", - підсумував глава українського МЗС.