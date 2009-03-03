Томенко Лавриновича не кине

Фракція БЮТ наполягає на подвійному скороченні депутатських зарплат і всіх надбавок. Однак трибуни бютівці не блокуватимуть. Про це розповів заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко в ефірі ICTV.

Зранку фракції мають погодити “міру справедливості” виплат, тобто допустиму різницю між звичайними пенсіями та зарплатами й окладами та пільгами високопосадовців.

Також цього тижня депутати повторно розглянуть законопроекти, ветовані Президентом: про слідчі комісії, табір “Артек” та допомогу аграріям.

Томенко – за узгодження позицій усіх фракцій, тому вважає недоцільними намагання замінити представника Партії регіонів Олександра Лавриновича на посаді віце-спікера. Хоч відповідну постанову зареєстрував БЮТ, який представляє Томенко. На порядку денному питання про відставку Лавриновича цього тижня немає, повідомляє телеканал.

Микола Томенко: "Якщо буде поставлено питання про звільнення представника Партії регіонів Олександра Лавриновича, за нього і за мене голосували одночасно в пакеті. Я думаю, буде справедливо і правильно, якщо я буду наполягати, щоб голосування за відставку було спільно за Лавриновича і Томенка".