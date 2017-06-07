Розмовляти з РФ на основі довіри неможливо, але треба підтримувати критичний діалог - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що розмовляти з Російською Федерацією на основі довіри неможливо, але треба підтримувати критичний діалог. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером у Києві.

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"Розмовляти з Росією на основі довіри за визначенням - не можливо. Але критичний діалог з Росією важливий, і такий діалог ми ведемо за допомогою всієї трансатлантичної спільноти і я хочу сказати цивілізованого світу", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. "... Коли всерйоз говорять про запровадження візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це ковтати й не відповідати взаємністю?", - сказав він.

При цьому він наголосив, що Москва не веде чорних списків українців, за винятком поодиноких випадків.