Тимошенко проведе нараду і зустрінеться зі страйкарями

Про це повідомляє Урядовий портал

3 березня 2009 р. об 11:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань розрахунків за використаний природний газ. Про це повідомляє Урядовий портал. Також 3 березня 2009 року, о 16.00 прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з представниками профспілки та страйкового комітету Херсонського машинобудівного заводу.

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