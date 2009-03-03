Тимошенко проведе нараду і зустрінеться зі страйкарями
09:58, 03 березня 2009Політика
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Про це повідомляє Урядовий портал
3 березня 2009 р. об 11:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань розрахунків за використаний природний газ.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Також 3 березня 2009 року, о 16.00 прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з представниками профспілки та страйкового комітету Херсонського машинобудівного заводу.
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