Брешуть і не червоніють: пропагандисти Russia Today перекрутили звіт про український безвіз

Російський прокремлівський телеканал Russia Today на своєму сайті опублікував статтю про безвізовий режим України з ЄС, в якій вдався до суттєвих маніпуляцій і допустив низку фактичних помилок.

У статті був використаний аналітичний звіт української громадської організації "Європа без бар’єрів", яка й помітила пропагандистську публікацію, передає ЄвроПравда.

Статтю під назвою "Безграмотний безвіз: фонди Сороса попереджають Київ про можливе скасування вільного режиму з ЄС" було опубліковано 5 червня.

"Європа без бар’єрів" заявляє, що цей текст, за винятком окремих вирваних з контексту статистичних даних, не має нічого спільного з реальністю, є маніпулятивним і незбалансованим.

У дослідженні чітко вказані імена авторів й єдина організація, відповідальна за його зміст ("Європа без бар’єрів"). "Фонди Сороса", згадані у тексті (RT має на увазі Міжнародний Фонд "Відродження" та Фонд розвитку аналітичних центрів) не є авторами тексту, і відповідно не могли "попереджати", "закликати" тощо.

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У кінці статті чотири країни Шенгенської зони (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн) вказано як такі, які не будуть відкриті для відвідування без віз, що є грубою помилкою.

У статті вказуються ледь не всі статистичні дані з дослідження, які стосуються відмов у в’їзді, неврегульованих мігрантів ("нелегалів") тощо, однак жодного разу не цитуються дані щодо загальної кількості громадян України, які подорожували до ЄС/отримали візи/дозвіл на проживання, які б дозволили читачеві скласти уявлення про малий обсяг відсотка відмов у в’їзді/кількості "нелегалів".

Не згадується також той факт, що абсолютна більшість українських "нелегалів" виявлена на кордоні під час добровільного повернення додому.

"Ця стаття – агонія російської пропаганди, яка в питанні безвізового режиму між Україною та ЄС вже вичерпала навіть свої звичні методи брехні та перекручень, і тепер відчайдушно намагається знайти хоч якийсь привід для знецінення важливого зовнішньополітичного досягнення України", – сказала виконавчий директор "Європи без бар’єрів" Ірина Сушко.