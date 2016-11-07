В партії Путіна просять Поклонську на деякий час прикрити рота

Про це повідомляє видання Znak.com з посиланням на два джерела, близьких до керівництва фракції в Держдумі.

Як зазначив один з джерел, неоднозначні висловлювання Поклонської викликали бурхливе обурення всередині фракції.

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За словами одного зі співрозмовників видання, "епатажні дії" кримського "прокурора" категорично розходяться з раніше оголошеним курсом керівництвом Держдуми, а "останньою краплею" стало її ототожнення Леніна з Гітлером.