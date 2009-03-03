Тігіпко зізнався, що його приваблює в Тимошенко

«Я дав добро йти в уряд Тимошенко і зробити все, щоб авторитет цього уряду і особисто прем`єр-міністра був максимально високий», - заявив в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» Сергій Тігіпко, кандидатура якого, як відомо, розглядається на пост віце-прем`єра з питань фінансової політики.

«Що приваблює, безумовно, в прем`єр-міністрові - дуже велика працездатність, заявив він. - Юлія Володимирівна не боїться труднощів. Адже багато хто говорив, і справедливо, якби вона пішла у вересні, у неї сьогодні рейтинги були у два рази вищими. Але Юлія Тимошенко відповідала – сам чув – «Якщо піду, це політична криза, хто тоді впорається з цією ситуацією?!». Мене така позиція приваблює. І однозначно бачу слабкість – вплив прем`єр-міністра на формування команди дуже обмежений. Більшість у парламенті висуває неймовірну кількість вимог висунути «своїх», тому складно запросити в уряд професіоналів. Адже саме від кінцевої кількості економічних однодумців залежить, який саме кредит довіри буде делегований уряду».

Повний текст інтерв`ю Сергія Тігіпка тижневику "Профіль" читайте з 5 березня.