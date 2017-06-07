Порошенко заявив, що Росія хоче повністю витіснити місію ОБСЄ з окупованого Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що головною метою російської тактики залякування спостерігачів ОБСЄ є максимальне обмеження доступу місії до окупованої території Донбасу аж до повного витіснення місії ОБСЄ з регіону.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Особлива увага під час розмови була приділена зростанню випадків залякування спостерігачів ОБСЄ з боку проросійських бойовиків.

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Порошенко наголосив, що головною метою російської тактики залякування спостерігачів ОБСЄ є максимальне обмеження доступу місії до окупованої території аж до повного витіснення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з регіону.

Також Порошенко наголосив на необхідності посилення технічних можливостей місії, що дозволить підвищити безпеку персоналу ОБСЄ, зокрема через розширення можливостей для проведення віддаленого моніторингу.

Він висловив упевненість, що сьогодні, коли РФ брутально порушує зобов’язання в рамках ОБСЄ, Австрія виходитиме з необхідності відновлення поваги до верховенства права як у рамках головування в ОБСЄ, так і в питанні збереження, і, у разі необхідності, посилення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, офіцери збройних сил РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей навчають терористів збивати безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"З військовослужбовцями зенітних підрозділів 1 та 2 АК ЗС РФ активно проводяться заняття щодо боротьби з безпілотними літальними апаратами. Особлива увага приділяється вивченню безпілотних літальних апаратів, які використовуються СММ ОБСЄ. Офіцери ЗС РФ, які проводять заняття, інструктують особовий склад щодо відкриття вогню по безпілотних літальних апаратах ОБСЄ за умови їх гарантованого ураження та можливості скритної евакуації", - йдеться у повідомленні.