Профільні комітети Ради підтримали закони про медреформу - нардеп

Профільні парламентські комітети підтримали сьогодні на своїх засіданнях законопроекти № 6327 та № 6329 щодо реформи охорони здоров’я. Про це в ефірі "112 Україна" сказав член Комітету ВР питань охорони здоров'я, координатор робочої групи з опрацювання законопроектів щодо реформування системи охорони здоров’я Сергій Березенко, повідомила прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

Читайте такожРада планує включити до порядку денного розгляд законів про медреформу (наживо)"Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і Комітет з питань бюджету підтримали сьогодні винeсeння у сесійну залу законопроектів по медичній реформі", – розповів народний депутат.

Також Бeрeзeнко зазначив, що завтра на ранковому засіданні ВР депутати зможуть розглянути законопроекти у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Кабінет міністрів схвалив чотири законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я: "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів"; "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу"; "Зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я (зміни до ст.ст. 3,8 та 35)" та "Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення".

Після подання цих законопроектів робоча група у складі 22 депутатів доопрацювала їх, об'єднавши три законопроекти в один, і ще один - зміни до Бюджетного кодексу.

6 червня Верховна Рада включила до порядку сесії проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№ 6327) та проект закону про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров'я (№6327-1).