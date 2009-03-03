Огризко: рішення ВР про відставку не стало для мене несподіванкою

Володимир ОГРИЗКО заявляє, що для нього не стало несподіванкою рішення Верховної Ради про його відставку з посади міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відповідного голосування.

«Це рішення не стало для мене несподіванкою, так само як і для моїх колег», - сказав він.

При цьому В.ОГРИЗКО зауважив, що з самого початку було зрозуміло, що «неугодних» політиків будуть прибирати зі складу уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250-ма голосами “за” висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.