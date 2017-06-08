"Відродження" не підтримало урядову реформу охорони здоров'я

Депутатська група «Партія «Відродження» не голосувала за урядовий законопроект № 6327, яким в Україні впроваджуються платні медичні послуги. Даний законопроект можна назвати медичною реформою, оскільки він значно звузить можливості українців на отримання медичної допомоги, заявив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, передає прес-служба партії.

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Він нагадав, що народні депутати групи «Партія «Відродження» входили в склад робочої групи при Верховній Раді України з питань доопрацювання медичної реформи. А також були присутні на засіданні Національної ради реформ при президентові України, присвяченому цьому питанню.

Втім, відзначають у прес-службі, незважаючи на обіцянки, вимоги «Відродження» не були враховані в тексті законопроекту № 6327, внесеному в результаті Кабінетом міністрів України до Верховної Ради. Тому група не голосувала за цей законопроект.

Серед таких умов Володимир Пилипенко назвав: безкоштовні пологи і безкоштовну медичну допомогу для дітей, а також можливість отримання медичних субсидій для малозабезпечених громадян.

«Якщо безкоштовно педіатрична допомога і пологи не будуть внесені в цей законопроект, партія «Відродження» не буде голосувати за нього, і це було нашою принциповою вимогою. Також у нас більше половини населення знаходяться за межею бідності! І саме їм повинні бути надані державні гарантії в повному обсязі. Є маса варіантів: це і страхова медицина, яку чомусь не хочуть вводити, і медична субсидія, яку також не врахували. Не важливо, що це – принципово лише одне – додаткове фінансове навантаження не повинна лягати на плечі людей, як це пропонується зараз у формі сооплаты, порушуючи Конституцію України», – зазначив Пилипенко.

За його словами, механізм медичних субсидій для незахищених верств населення – це міжнародна практика, аналоги якої успішно застосовуються в ряді країн, зокрема в Канаді та Болгарії, а також у Швейцарії.