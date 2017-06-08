Нацагентство з питань запобігання корупції повністю перевірить декларації Гонтаревої

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015-2016 роки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в відомстві.

Читайте такожПорошенко про терміни відставки Гонтаревої: колись підеЗа його даними, голова агентства Наталія Корчак ухвалила рішення, яким доручила своєму заступнику Руслану Радецькому провести "контроль та повну перевірку" декларацій низки чиновників, серед яких є і Гонтарева.

Також у документі значаться заступник голови Київської обласної держадміністрації Олег Міщенко, перший заступник начальника податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в Донецьку Олег Соколов, суддя Приморського райсуду Одеси Олег Крикливий, мер Лиману Донецької області Петро Цимідан та інші.