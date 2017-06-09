Представник Порошенка розповіла, скільки Україні коштуватиме візовий режим з Росією (відео)

Введення візового режиму з Росією принесе Україні багато проблем. Таку думку висловила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Якщо ми вводимо візовий режим, що робити з кримчанами, яких Росія змусила отримати паспорти РФ. Ми змусимо їх отримувати візи, а це означає, що ми згодні з анексією Криму?", - вона висловила обурення.

За попередніми підрахунками, на створення різних консульств, установ, а також на встановлення прикордонного контролю, за словами Луценко, буде потрібно 1,5-2 млрд грн.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підтримує введення віз для громадян Російської Федерації з впровадженням чіткого контролю тих росіян, які прибувають в Україну, а також наполягає на необхідності захисту українців, які перебувають як у Росії, так і на окупованих територіях.