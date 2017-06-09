Падіння болгарського гелікоптера у Чорне море: загинув командир екіпажу
18:27, 09 червня 2017Політика
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Стан двох інших членів екіпажу стабільний.
Ілюстрація / REUTERS
У Болгарії в результаті падіння військового гелікоптера загинула людина – командир екіпажу. Про це повідомляє Dnevnik.bg.
Командир екіпажу Георгі Атанасов помер від отриманих травм у лікарні. Стан двох інших членів екіпажу стабільний.
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Як повідомляв УНІАН раніше, під час навчань у Чорному морі впав військовий вертоліт Болгарії. Вертоліт впав у море на відстані 7 морських миль від гирла річки Камчія, неподалік від Варни. Одразу ж було розпочато рятувальну операцію.
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