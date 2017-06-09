Заступника Ситника звільнять з НАБУ, якщо виявиться, що він не мав українського громадянства - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє ініціювати звільнення заступника керівника НАБУ Гізо Углави, якщо виявиться, що той на момент призначення на посаду не мав українського громадянства. Про це Луценко заявив в інтерв ю газеті "Лівий берег".

"До мене приходить звернення, котре згідно з чинним законодавством я не маю права не зареєструвати. Заява про скоєння злочину. Я його реєструю і йду перевіряю, чи дійсно пан Углава був громадянином не України на момент призначення... Якщо пан Углава вийшов з грузинського громадянства на момент призначення його на високу посаду в НАБУ, справу буде закрито. Якщо ж ні - це однозначно призведе до його відсторонення від займаної посади", - сказав Луценко, додавши, що далі Углава "житиме без посади".

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При цьому Луценко вчергове запевнив, що у нього немає якихось неприязних стосунків із НАБУ та його керівництвом.

"Я - точно не ворог НАБУ, ба більше - навіть не опонент", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, в кінці квітня першим заступником голови Національного антикорупційного бюро призначено колишнього заступника генерального прокурора Грузії Гізо Углаву.