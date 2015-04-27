Першим заступником голови антикорупційного бюро призначено екс-заступника генпрокурора Грузії
Першим заступником голови Національного антикорупційного бюро призначено колишнього заступника генерального прокурора Грузії Гізо Углаву.
Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Читайте такожСаакашвілі пояснив, чому не пішов в Антикорупційне бюро
"На сьогоднішній день бюро створено. Бюро поставлено на обліки всіх необхідних інстанцій. Мною розроблено і затверджено структуру Національного антикорупційного бюро України, затверджено штатний розклад Національного бюро, і нарешті я отримав законне право робити перші призначення. Їх буде небагато, оскільки закон мені дає можливість без проведення конкурсу призначити лише першого заступника і заступників. Керівних посад буде небагато, не більше чотирьох, інші посади будуть обійматися претендентами через проведення конкурсу... Перше - це призначення першого заступника директора Національного бюро. Ним я призначив Углаву Гізо Тристановича, це працівник прокуратури Грузії, займав там ряд ключових посад, у тому числі посаду заступника генерального прокурора Грузії", - наголосив Артем Ситник.
Він пояснив, що свій вибір він зробив на основі досягнутих Гізо Углавою результатів у боротьбі з корупцією в Грузії. За словами Артема Ситника, Гізо Углава має значний досвід боротьби з корупцією.