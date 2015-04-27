Першим заступником голови антикорупційного бюро призначено екс-заступника генпрокурора Грузії

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

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"На сьогоднішній день бюро створено. Бюро поставлено на обліки всіх необхідних інстанцій. Мною розроблено і затверджено структуру Національного антикорупційного бюро України, затверджено штатний розклад Національного бюро, і нарешті я отримав законне право робити перші призначення. Їх буде небагато, оскільки закон мені дає можливість без проведення конкурсу призначити лише першого заступника і заступників. Керівних посад буде небагато, не більше чотирьох, інші посади будуть обійматися претендентами через проведення конкурсу... Перше - це призначення першого заступника директора Національного бюро. Ним я призначив Углаву Гізо Тристановича, це працівник прокуратури Грузії, займав там ряд ключових посад, у тому числі посаду заступника генерального прокурора Грузії", - наголосив Артем Ситник.

Він пояснив, що свій вибір він зробив на основі досягнутих Гізо Углавою результатів у боротьбі з корупцією в Грузії. За словами Артема Ситника, Гізо Углава має значний досвід боротьби з корупцією.