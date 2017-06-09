Гроші за розробку системи е-декларацій через Естонію вивели до США - Луценко

Гроші, які були виділені донорами компанії-розробнику українського реєстру е-декларацій "Міранда", через Естонію переводилися до США. Про це в інтерв'ю газеті "Лівий берег" повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Читайте такожКолишньому директору розробника системи е-декларування присудили майже мільйон гривень застави"Стосовно "Міранди", ми маємо просування, тепер ми знаємо, що гроші відмивалися не тільки через Естонію, а далі пішли в США. Знаємо і що далі з ними сталося. Але пропоную залишити це поза межами розмови", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня правоохоронці проводили ряд обшуків в товаристві "Міранда", а також за місцем проживання екс-директора та бухгалтера.

У прес-службі зауважили, що товариство, відповідно до укладених договорів, мало самостійно розробити систему електронного декларування для НАЗК. Але колишній директор товариства залучив до цієї роботи викладача та молодих спеціалістів одного з вищих навчальних закладів Києва. За зроблену роботу із сімох залучених молодих фахівців кошти отримали лише двоє.

2 червня колишньому директору підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави у 934 400 гривень та особисте зобов’язання. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.